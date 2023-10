BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Vormittag

BP im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,17 GBP abwärts.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 5,17 GBP ab. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 5,17 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,19 GBP. Zuletzt wechselten 709.266 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 9,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 4,32 GBP. Abschläge von 16,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,18 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 01.08.2023 vor. Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 48.538,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.866,00 USD umgesetzt worden waren.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,888 USD je Aktie in den BP-Büchern.

