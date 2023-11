BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Freitagvormittag ins Plus

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 5,01 GBP zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 5,01 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,04 GBP. Bei 5,03 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 784.030 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Bei 4,47 GBP fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,22 GBP aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 31.10.2023 vor. Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat BP 53.269,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 55.011,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,866 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

ExxonMobil-, Chevron- und ConocoPhillips-Aktie: Welche Öl-Aktien empfehlen Experten zum Kauf?

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus

Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester