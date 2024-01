BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag gesucht

Blick auf BP-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BP. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 4,78 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 4,78 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,81 GBP an. Den London-Handel startete das Papier bei 4,78 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.504.564 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. 19,37 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,43 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,24 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 31.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat BP 53.269,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 55.011,00 USD umgesetzt worden.

Die BP-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BP rechnen Experten am 11.02.2025.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,833 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

