BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,78 GBP zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,78 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,81 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,78 GBP. Zuletzt wurden via London 7.701.307 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 19,35 Prozent wieder erreichen. Bei 4,47 GBP erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,24 GBP.

BP veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,43 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 53.269,00 USD – eine Minderung von 3,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 55.011,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 11.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2023 0,833 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

