BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 4,81 GBP zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 4,81 GBP zu. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,81 GBP zu. Bei 4,78 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 660.589 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 15,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,47 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 7,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,27 GBP an.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55.011,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53.269,00 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,833 USD je BP-Aktie belaufen.

