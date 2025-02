BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag tiefer

So entwickelt sich BP

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 4,13 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 4,13 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,11 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,15 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5.549.529 BP-Aktien.

Am 13.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,41 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Bei einem Wert von 3,65 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,51 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,308 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,04 GBP je BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.10.2024 vor. BP hat ein EPS von 0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,22 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 36,35 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,09 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,557 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Schwacher Handel: STOXX 50 schließt im Minus

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächer

Januar 2025: So schätzen Experten die BP-Aktie ein