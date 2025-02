BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,14 GBP.

Die BP-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 4,14 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,13 GBP ein. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,15 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.392.459 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 23,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 3,65 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 11,87 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,220 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,308 USD je BP-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,04 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 29.10.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,35 Mrd. GBP im Vergleich zu 42,09 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte BP am 11.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,558 USD je Aktie belaufen.

