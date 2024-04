BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Donnerstagnachmittag nach

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 5,07 GBP.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 5,07 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,05 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,12 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.351.213 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 10,87 Prozent wieder erreichen. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 14,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,302 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,23 GBP an.

Am 06.02.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,26 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52.141,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 69.257,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BP.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,793 USD je BP-Aktie.

