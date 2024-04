BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag nahe Nulllinie

So bewegt sich BP

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 5,11 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 5,11 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 5,12 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,09 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,12 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 628.767 BP-Aktien.

Bei einem Wert von 5,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 9,96 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 13,73 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,220 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,302 USD je BP-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,23 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 06.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,26 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.141,00 USD – das entspricht einem Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,793 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

