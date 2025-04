BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 3,90 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 3,90 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 3,89 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,00 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.898.222 BP-Aktien.

Am 13.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP. 38,73 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,65 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,326 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,27 GBP je BP-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 11.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,70 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,550 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

