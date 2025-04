BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 3,94 GBP.

Die BP-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 3,94 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,93 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 4,00 GBP. Zuletzt wurden via London 1.024.273 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,41 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 37,45 Prozent zulegen. Bei 3,65 GBP fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,326 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,27 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 11.02.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 35,70 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,03 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,550 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

