BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag mit Aufschlag

BP im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 09:07 Uhr 1,0 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,05 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,03 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 740.921 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 22,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,28 GBP.

Am 29.04.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,25 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,423 USD je BP-Aktie.

