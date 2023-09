BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 5,04 GBP.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 5,04 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,07 GBP zu. Mit einem Wert von 5,05 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 3.425.614 BP-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 13,13 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 4,21 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 19,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,10 GBP angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 01.08.2023. Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 48.538,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 67.866,00 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,887 USD je BP-Aktie.

