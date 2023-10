BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag im Minus

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 2,5 Prozent auf 5,03 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 5,03 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 5,01 GBP. Bei 5,16 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 11.713.431 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,44 GBP. Abschläge von 11,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,20 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 01.08.2023. Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 USD in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.538,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.866,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,884 USD je BP-Aktie belaufen.

