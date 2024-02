BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP wird am Montagmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 4,54 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 4,54 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,52 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,57 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 3.863.386 Aktien.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,41 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 2,84 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,20 GBP.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 53.269,00 USD in den Büchern – ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 55.011,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,798 USD je BP-Aktie.

