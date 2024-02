BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 4,52 GBP ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 4,52 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,51 GBP nach. Bei 4,57 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.641.013 Stück gehandelt.

Am 11.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,31 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,41 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 2,34 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,20 GBP aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 31.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,43 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,17 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,798 USD je BP-Aktie belaufen.

