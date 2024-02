BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Bei der BP-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,58 GBP.

Mit einem Wert von 4,58 GBP bewegte sich die BP-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,58 GBP. Das bisherige Tagestief markierte BP-Aktie bei 4,57 GBP. Mit einem Wert von 4,57 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 394.306 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 3,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,20 GBP aus.

Am 31.10.2023 hat BP die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD im Vergleich zu 55.011,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,798 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 steigt

Gute Stimmung in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen