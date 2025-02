BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,25 GBP.

Um 11:48 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,25 GBP nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,26 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,23 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 4.623.825 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 27,35 Prozent zulegen. Bei 3,65 GBP fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,02 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,308 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,04 GBP an.

Am 29.10.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,01 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,22 GBP je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,35 Mrd. GBP – eine Minderung von 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,09 Mrd. GBP eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 11.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BP dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,557 USD fest.

