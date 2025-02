BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP legt am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,25 GBP zu.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 4,25 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,25 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,23 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 669.533 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,41 GBP erreichte der Titel am 13.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 21,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 14,01 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,308 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,04 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.10.2024 vor. Mit einem EPS von 0,01 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,22 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 36,35 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,09 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent verringert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BP wird am 11.02.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 10.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,557 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

