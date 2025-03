BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von BP zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 4,13 GBP.

Um 11:49 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 4,13 GBP nach oben. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,16 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,13 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.724.405 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,41 GBP erreichte der Titel am 13.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,65 GBP. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 11,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,326 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,27 GBP für die BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,06 Prozent zurück. Hier wurden 35,70 Mrd. GBP gegenüber 42,03 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. BP dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,567 USD je Aktie belaufen.

