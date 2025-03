BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP legt am Mittwochvormittag zu

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 4,13 GBP.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,13 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,14 GBP. Mit einem Wert von 4,13 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 787.617 BP-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,41 GBP erreichte der Titel am 13.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 23,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (3,65 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 11,67 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,326 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,27 GBP für die BP-Aktie.

Am 11.02.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,564 USD je Aktie aus.

