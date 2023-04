BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Mittwochvormittag an

Aktien in diesem Artikel BP 6,06 EUR

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 5,28 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,30 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,28 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 771.722 Aktien.

Bei 5,71 GBP markierte der Titel am 11.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,48 Prozent. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,59 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 46,94 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,35 GBP je BP-Aktie an.

BP veröffentlichte am 07.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 USD, nach 0,21 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52.238,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.257,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.05.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 30.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,06 USD je BP-Aktie.

