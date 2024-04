BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Freitagvormittag ins Plus

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 5,10 GBP.

Um 09:06 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 5,10 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,11 GBP an. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,09 GBP. Zuletzt wechselten 1.074.685 BP-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,62 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 4,41 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 13,42 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,302 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,23 GBP angegeben.

Am 06.02.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 52.141,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,71 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BP am 07.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,795 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Börse Europa in Grün: STOXX 50 nachmittags stärker

STOXX-Handel STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste