BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,57 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 3,57 GBP. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 3,56 GBP. Bei 3,56 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten 14.118.405 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 4,91 GBP markierte der Titel am 06.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (3,29 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,31 GBP.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 29.04.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,25 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,423 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

