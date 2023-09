BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich BP

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,05 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 5,05 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 5,05 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,99 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.624.093 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 13,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,21 GBP am 29.09.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,10 GBP an.

Am 01.08.2023 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 67.866,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.538,00 USD.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,887 USD je Aktie aus.

