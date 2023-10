BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 4,93 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 4,93 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,91 GBP. Bei 4,97 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 4.492.269 BP-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 15,74 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Wert wurde am 19.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,20 GBP.

BP gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,48 Prozent auf 48.538,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67.866,00 USD in den Büchern gestanden.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. BP dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2024 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,889 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

