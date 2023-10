BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,97 GBP abwärts.

Die BP-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,97 GBP nach. Bei 4,90 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,97 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.607.554 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.10.2022 bei 4,45 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,20 GBP.

BP ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,44 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 48.538,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.866,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 28,48 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BP rechnen Experten am 29.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,889 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

