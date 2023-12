BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP behauptet sich am Nachmittag

BP im Blick

Die Aktie von BP zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der BP-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,72 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie um 15:52 Uhr im London-Handel bei 4,72 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,75 GBP an. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,68 GBP ab. Mit einem Wert von 4,68 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 8.475.976 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 20,88 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 4,47 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 5,24 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,29 GBP an.

Am 31.10.2023 hat BP die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,842 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

