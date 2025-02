BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Nachmittag

BP im Blick

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 4,35 GBP.

Die BP-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 4,35 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,36 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,24 GBP. Zuletzt wechselten 15.372.584 BP-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,41 GBP erreichte der Titel am 13.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,27 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,65 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 16,09 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,308 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,04 GBP an.

Am 29.10.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,22 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 36,35 Mrd. GBP, gegenüber 42,09 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,65 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,557 USD im Jahr 2024 aus.

