BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Mittwochmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,77 GBP.

Um 11:48 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 4,77 GBP nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,78 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,71 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4.266.331 BP-Aktien.

Bei 5,64 GBP markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,37 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BP seine Aktionäre 2023 mit 0,230 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,302 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,23 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 06.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 52.141,00 USD im Vergleich zu 69.257,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. BP dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,799 USD im Jahr 2024 aus.

