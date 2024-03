BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP macht am Nachmittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 4,79 GBP nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 4,79 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,79 GBP. Bei 4,71 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 10.164.389 BP-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 5,64 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,86 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,230 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,302 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,23 GBP.

BP ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,26 USD im Vorjahresquartal. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.141,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD erwirtschaftet worden waren.

BP wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,799 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren eingefahren

Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert zum Handelsende

Börse Europa: STOXX 50 legt zu