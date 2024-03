BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,71 GBP.

Das Papier von BP legte um 09:06 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 4,71 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,72 GBP. Bei 4,71 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 312.721 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,64 GBP) erklomm das Papier am 09.03.2023. Gewinne von 19,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 6,44 Prozent wieder erreichen.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,230 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,302 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,23 GBP an.

Am 06.02.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.141,00 USD – das entspricht einem Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,799 USD je Aktie aus.

