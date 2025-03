BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von BP zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,08 GBP.

Die BP-Aktie kam im London-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,08 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,14 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,07 GBP. Bei 4,13 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 5.752.850 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,41 GBP markierte der Titel am 13.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,49 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,326 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 5,27 GBP.

Am 11.02.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 35,70 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 42,03 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BP am 29.04.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 05.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,566 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

