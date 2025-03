BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag behauptet

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Im London-Handel kam die BP-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,09 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie um 15:52 Uhr im London-Handel bei 4,09 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,14 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,07 GBP. Bei 4,13 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 14.655.545 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 32,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,65 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 10,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,326 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 5,27 GBP.

BP gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,03 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,566 USD je Aktie aus.

