BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,12 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,13 GBP. Bei 4,13 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 738.827 BP-Aktien.

Am 13.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,41 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 31,33 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (3,65 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,33 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,326 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,27 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 11.02.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,02 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 42,03 Mrd. GBP gelegen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,566 USD je BP-Aktie.

