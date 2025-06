BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 3,60 GBP.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,60 GBP zu. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,61 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,58 GBP. Bisher wurden heute 2.887.531 BP-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 4,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 36,67 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,31 GBP.

Am 29.04.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,25 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Am 04.08.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,423 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

