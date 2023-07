BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag mit Verlusten

BP im Blick

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 4,58 GBP.

Die BP-Aktie musste um 09:06 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 4,58 GBP. Die BP-Aktie sank bis auf 4,56 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,58 GBP. Bisher wurden heute 703.447 BP-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. 24,63 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,59 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 21,53 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,26 GBP.

Am 02.05.2023 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 56.182,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49.258,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte BP am 01.08.2023 präsentieren. BP dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2023 0,970 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

