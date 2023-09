BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich BP

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 5,10 GBP.

Die BP-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 5,10 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 5,08 GBP ein. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,10 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.623.240 BP-Aktien.

Bei 5,71 GBP markierte der Titel am 11.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,21 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,43 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,10 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 48.538,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 67.866,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,887 USD je Aktie in den BP-Büchern.

