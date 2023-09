BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,09 GBP ab.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 5,09 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 5,08 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,10 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 382.345 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 5,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,04 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,21 GBP erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 20,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,10 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 01.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.538,00 USD – das entspricht einem Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67.866,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,887 USD je BP-Aktie.

