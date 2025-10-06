BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Montagmittag stärker
Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 4,31 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 4,31 GBP. Bei 4,32 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 4,28 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.016.824 BP-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Gewinne von 9,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Mit einem Kursverlust von 23,69 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,63 GBP angegeben.
Am 05.08.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Mit einem EPS von 0,08 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit -0,01 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,91 Mrd. GBP im Vergleich zu 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,452 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BP-Aktie
Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger
BP-Aktie schwach: Neuer Chairman fordert Tempo bei Konzernumbau
September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der BP-Aktie angepasst
Ausgewählte Hebelprodukte auf BP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|25.09.2025
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.2025
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|28.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen