BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 4,69 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 4,69 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,67 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,70 GBP. Zuletzt wechselten via London 11.305.337 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 17,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (4,47 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 4,73 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,29 GBP für die BP-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 31.10.2023 vor. Das EPS lag bei 0,19 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 53.269,00 USD in den Büchern – ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 55.011,00 USD erwirtschaftet hatte.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,842 USD je Aktie in den BP-Büchern.

