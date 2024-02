BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittag nach

BP im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 4,75 GBP nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,75 GBP ab. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,75 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,78 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.484.121 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,71 GBP) erklomm das Papier am 11.02.2023. Mit einem Zuwachs von 20,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (4,41 GBP). Abschläge von 7,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,20 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 06.02.2024. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 USD in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.141,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte BP am 07.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,806 USD je Aktie aus.

