BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Mittwochnachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 4,78 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 4,78 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,75 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,78 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 10.245.037 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,46 Prozent. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 8,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,20 GBP.

BP ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,43 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.141,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

BP wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,806 USD im Jahr 2024 aus.

