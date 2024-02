BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittwochvormittag fester

BP im Blick

Die Aktie von BP zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,82 GBP.

Die BP-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,82 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,82 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,78 GBP. Zuletzt wechselten via London 660.683 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,48 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,41 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 9,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,20 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 06.02.2024. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.141,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,817 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich freundlich

BP-Aktie steigt kräftig: BP steckt weitere Milliarden in Aktienrückkäufe - Gewinneinbruch im Quartal