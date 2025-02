BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 4,34 GBP.

Das Papier von BP legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 4,34 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,35 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,29 GBP. Bisher wurden heute 5.411.391 BP-Aktien gehandelt.

Bei 5,41 GBP markierte der Titel am 13.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,69 Prozent. Bei 3,65 GBP fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,81 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,308 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,04 GBP an.

BP gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. BP hat ein EPS von 0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,02 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,35 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,03 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.02.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 10.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,557 USD je BP-Aktie belaufen.



