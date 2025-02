Blick auf BP-Kurs

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

07.02.25 16:08 Uhr

Die Aktie von BP zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 4,34 GBP.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 4,34 GBP zu. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,35 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,29 GBP. Bisher wurden via London 11.215.495 BP-Aktien gekauft oder verkauft. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,41 GBP) erklomm das Papier am 13.04.2024. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 19,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,65 GBP fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nach 0,220 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,308 USD je BP-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,04 GBP. Am 29.10.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,51 Prozent zurück. Hier wurden 36,35 Mrd. GBP gegenüber 42,03 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert. Am 11.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 10.02.2026 dürfte BP die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,557 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BP-Aktie Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen BP-Aktie profitiert: BP plant Verkauf von Raffinerietochter Ruhr Oel Aufschläge in Europa: So steht der STOXX 50 am Nachmittag

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com