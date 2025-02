BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,30 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,30 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,30 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,29 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 511.168 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 25,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,06 Prozent.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,308 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,04 GBP.

Am 29.10.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,02 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,35 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 13,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,557 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

BP-Aktie profitiert: BP plant Verkauf von Raffinerietochter Ruhr Oel

Aufschläge in Europa: So steht der STOXX 50 am Nachmittag