BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 4,76 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,5 Prozent auf 4,76 GBP. Die BP-Aktie sank bis auf 4,75 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,78 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.132.212 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 5,64 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Bei 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 8,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,230 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,302 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,23 GBP für die BP-Aktie.

Am 06.02.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,26 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 52.141,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,71 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte BP am 07.05.2024 präsentieren. BP dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,800 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

