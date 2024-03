BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 4,77 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 4,77 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,74 GBP aus. Bei 4,78 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.529.346 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 5,64 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,41 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 7,49 Prozent sinken.

Nach 0,230 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,302 USD je BP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,23 GBP angegeben.

BP gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,26 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,71 Prozent auf 52.141,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.257,00 USD erwirtschaftet worden.

BP wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,800 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

