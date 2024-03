BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Vormittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 4,78 GBP.

Die BP-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 4,78 GBP abwärts. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,77 GBP. Bei 4,78 GBP eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 424.351 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 5,64 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 15,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 7,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,230 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,302 USD je BP-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,23 GBP an.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,26 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.141,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.257,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,800 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Freundlicher Handel: STOXX 50-Anleger greifen zu

Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags